США способны уничтожить КНДР - глава Пентагона

2017-09-04 00:26 | www.trend.az | 3

США не стремятся к "полному уничтожению" КНДР, но обладают такими возможностями, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"Мы не стремимся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи. Как я сказал, у нас есть много вариантов, как это сделать", — заявил Мэттис в воскресенье по итогам совещания, которое провел в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Глава Пентагона добавил, что Вашингтон готов ответить военными мерами на любую угрозу США и их союзникам. "Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или (территории) наших союзников встретит военный ответ — одновременно массивный и превосходящий", — сказал он.

Мэттис также сообщил, что Трампа ознакомили с военными вариантами ответа на действия Пхеньяна. "У нас много военных вариантов и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников — Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы", — заверил глава Пентагона.

Ранее Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР. "Посмотрим", — ответил он на вопрос журналиста, планирует ли США атаковать Северную Корею. Президент также назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для Соединенных Штатов и пригрозил отказом от торговли с теми странами, которые "ведут бизнес" с Пхеньяном.

В воскресенье Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в американской разведке, что речь идет об "усовершенствованном ядерном устройстве".

Совет безопасности ООН по требованию США и ряда других стран проведет в понедельник открытое заседание по вопросу ядерного испытания в КНДР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Японии Синдзо Абэ высказался за то, чтобы "международное сообщество не поддавалось эмоциям", а также "подчеркнул, что комплексного урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами".