Армения отказалась от участия в многонациональных учениях в Грузии

2017-09-04 00:58 | www.apa.az | 4

Армения воздержалась от участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 ("Проворный дух - 2017"), которые начались в воскресенье в Грузии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, представители Вооруженных сил республики не прибыли на церемонию открытия маневров, сообщил интернет-портал news.am.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Оганесян воздержался от каких-либо комментариев

Как сообщало в пятницу минобороны Грузии, целью Agile Spirit 2017 является улучшение взаимодействия с военнослужащими стран-партнеров, приближение к стандартам НАТО, укрепление безопасности и стабильности региона. В учениях должны были принять участие военнослужащие Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Латвии, Румынии, США и Украины. Они проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года.