Армения отказалась от участия в учениях НАТО в Грузии

2017-09-04 00:53 | www.trend.az | 3

Армянские военнослужащие не приехали на многонациональные учения Agile Spirit ("Проворный дух") 2017, стартовавших в воскресенье на полигоне Орполо. Об этом Sputnik сказала руководитель департамента по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Минобороны Грузии Нино Толордава.

"Армянские военнослужащие не приехали на официальное открытие многонациональных учений Agile Spirit 2017. От руководства министерства обороны Армении никаких разъяснений пока мы не получали", — сказала Толордава.

Отсутствие армянских военнослужащих на учениях немного удивило представителей оборонного ведомства Грузии. В Минобороны Армении пока не дают никаких комментариев.

