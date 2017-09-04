Сборная Бельгии по футболу квалифицировалась на ЧМ-2018

2017-09-04 02:01 | www.apa.az | 2

Сборная Бельгии обыграла команду Греции в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года со счетом 2:1 и обеспечила себе участие в финальной части.

Как сообщает АПА, сборная Бельгии занимает первое место в группе H, опережая команду Боснии и Герцеговины, занимающую вторую строчку, на восемь очков.

Бельгийцы досрочно обеспечили себе победу в группе и место в финальной части ЧМ-2018. Ранее на турнир квалифицировались сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики.