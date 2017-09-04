В Лос-Анджелес ввели режим ЧС из-за природных пожаров

2017-09-04 04:21 | www.apa.az | 2

Губернатор Калифорнии Джерри Браун ввел чрезвычайное положение в округе Лос-Анджелес из-за лесных пожаров к северу от одноименного города.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, из-за пожара, бушующего неподалеку от города Лос-Анджелес и соседних населенных пунктов, эвакуированы жители не менее 700 домовладений. Как минимум трем зданиям нанесен ущерб.

Пламя охватило уже около 25 кв. км. На борьбу с огнем брошены более тысячи пожарных. Тушение пожара осложняется жаркой и сухой погодой, установившейся в регионе, а также сильными ветрами.