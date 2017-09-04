Президент Узбекистана подписал указ о введении свободной конвертации валюты

2017-09-04 07:26 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - С пятого сентября юридические и физические лица Узбекистана смогут свободно осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты по рыночному курсу в конверсионных отделах коммерческих банков, следует их указа президента страны Шавката Мирзияева «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», обнародованного на его вэб-сайте.

Согласно указу, индивидуальные предприниматели без образования юрлица, занимающиеся импортом потребительских товаров, получили право проводить валютные операции через банковские счета, в порядке, установленном для физических лиц, а имеющие доходы в иностранной валюте - снимать наличную иностранную валюту со своих банковских счетов.

Валютные средства, купленные физлицами, «в соответствии с действующим порядком» будут зачисляться на международные платежные карты и использоваться за границей без каких-либо ограничений. (Как сообщалось, в январе 2013 года в Узбекистане был введен запрет на продажу населению наличной валюты. Для ее покупки физлица открывают в коммерческих банках республики специальные конверсионные пластиковые карты в международных системах Visa или MasterCard Exchange).

Для экспортеров независимо от формы собственности отменяется требование обязательной продажи выручки в иностранной валюте.

Указом определено, что при проведении этих операций на валютном рынке будет применяться «исключительное использование рыночных механизмов при установлении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте».

Определено также, что условия выдачи и погашения кредитов в иностранной валюте, а также размер комиссионных вознаграждений при купле-продаже иностранной валюты определяются коммерческими банками самостоятельно, риски банков, связанные с этими операциями, относятся к предпринимательскому риску, и управление ими находится в компетенции коммерческого банка. Отменяется практика выдачи комбанкам лицензии на проведение операций в иностранной валюте. Эти операции теперь осуществляются по лицензии на право осуществления банковской деятельности.

В июле этого года правительство приняло постановление, согласно которому «операции на внебиржевом валютном рынке осуществляются уполномоченными банками по рыночному курсу на основании прямых договоров». Но как на тот момент, так и в нынешнем указе не определены нормативное понятие «нормативное понятие внебиржевого валютного рыночного курса и методология его расчета».

Президент Узбекистана поручил правительству разработать меры по смягчению последствий введения свободной конвертации валюты, принять меры по поддержанию уровня капитализации и ликвидности банков, оптимизации ставок таможенных платежей с целью не допустить рост внутренних цен на импортируемые товары и услуги, а правоохранительным органам - принять действенные меры по пресечению незаконного обращения и осуществления операций с наличной иностранной валютой на территории республики.

На сегодняшний день в республике действуют три валютных курса – официальный курс Центробанка без обязательств продажи валюты – 4210,35 сума за доллар, курс нелегального «черного» рынка - 7,7 тысячи сумов и биржевой клиринговый курс доллара, который составляет около девяти тысяч сумов за доллар.

Официальный курс на 4 сентября – 4210,35 сума/$1.

(Автор: Демир Азизов)