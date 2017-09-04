Азербайджан заинтересован в привлечении немецких инвестиций в экономику страны

2017-09-04 08:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Германия уже длительное время осуществляют взаимовыгодное, равноправное и плодотворное сотрудничество, политический диалог между двумя странами налажен на самом высоком уровне, ускоренными темпами развиваются экономические отношения, и это является для нас одним из основных приоритетных направлений, сказал в интервью Trend посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

По словам дипломата, оба государства заинтересованы в углублении существующих отношений, а также в поднятии их еще на более высокий уровень, тем более что для этого имеется большой потенциал.

"Областей для сотрудничества много - это и сельское хозяйство, и транспорт, и логистика, и туризм, и изучение передового опыта в области инновационных технологий и т.д. Немецкие опыт и технологии высоко ценятся в нашей стране. Углубление сотрудничества с целью использования этого потенциала является важнейшей областью двусторонних отношений", - сказал посол.

"Мы также заинтересованы в привлечении немецких инвесторов в различные отрасли экономики страны",- отметил дипломат.

Посол особо отметил потенциал сотрудничества двух стран в сфере туризма.

"Одной из задач, стоящих перед нами, является развитие туризма в нашей стране на международном уровне. Между Баку и городами Германии существуют прямые авиарейсы. Богатая история, культурное разнообразие Азербайджана, ее красивая и разнообразная природа, исторические памятники, архитектура Баку, которая успешно развивается и обогащается - всё это может привлечь в страну немецких туристов, которые, как известно, наиболее склонная к путешествиям нация в мире. Таким образом, ознакомление Германии с нашими огромными туристическими возможностями является одним из основных направлений нашей работы здесь", - сказал Гасанов.

По его словам, в 2016 году порядка 13 тысяч немецких туристов посетили Азербайджан, в этом году ожидается рост турпотока до 14,5 тысячи человек.

"В то же время потенциал Азербайджана в таких сферах, как сельский туризм, экотуризм и санаторно-лечебный туризм также может вызвать у немецких туристов большой интерес",- считает дипломат.

Что касается торговых отношений двух стран, то, по мнению посла, эта сфера является одной из самых динамичных в сотрудничестве.

" В 2016 году товарооборот между двумя странами составил порядка двух миллиардов евро. Товарооборот с Германией в январе-июне 2017 года составил 715 миллиона евро, из которых 577 миллиона евро пришлись на экспорт в эту страну.

Основную долю азербайджанского экспорта составляют нефть и нефтепродукты. Азербайджан занимает пятое место среди стран, осуществляющих поставки нефти в Германию. Азербайджан также считает Германию стратегическим рынком для экспорта ненефтяной продукции, в частности в ФРГ экспортируются товары сельского хозяйства, промышленная продукция. В свою очередь, Азербайджан импортирует фармацевтическую продукцию, строительные материалы, продукцию химической промышленности, оборудование", - сказал посол.

В целом, Азербайджан является самым важным экономическим и торговым партнером Германии на Южном Кавказе. По данным министерства экономики и энергетики Германии, удельный вес Азербайджана в торговом обороте Германии со странами Южного Кавказа в первой половине 2017 года составил примерно 70 процентов", - сказал Гасанов.

Несмотря на это обе страны продолжают работать над расширением торговых отношений.

"Одним из направлений деятельности посольства, - отметил дипломат,- является оказание содействия деловым людям двух стран в налаживании партнерских отношений. С этой целью дипмиссия оказывает содействие азербайджанским предпринимателям в участии в международных специализированных выставках в Германии, демонстрации своей продукции и продвижении бренда "Made in Azerbaijan".

По словам дипломата, в Азербайджане работает около 170 немецких компаний. В Баку действует германо-азербайджанская внешнеторговая палата. "Открытие в Баку второй (после Москвы) официальной внешнеторговой палаты на пространстве СНГ является показателем динамичного развития экономических отношений между двумя странами и проявлением большого экономического интереса Германии к нашей стране",- отметил посол.

За последние 20 лет немецкие компании инвестировали в ненефтяной сектор Азербайджана около 0,5 миллиарда долларов США.

Посол отметил также потенциал сотрудничества с Германией для азербайджанских инвесторов и предпринимателей. "Для азербайджанских инвесторов могут быть привлекательны такие сферы экономики Германии, как строительство объектов туристического направления, в частности отелей, ресторанов и др. Для производителей сельхозпродукции немецкий рынок также может быть привлекательным",- считает Гасанов.

"Перспективы экономического сотрудничества и конкретные проекты рассматриваются в рамках заседаний азербайджано-германской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству",- сказал посол.

"Последнее заседание межправительственной комиссии состоялось в прошлом году в Баку, согласно ротации очередное заседание пройдет в Берлине в ноябре 2017 года. Сейчас прорабатывается повестка заседания" отметил он.

По словам дипломата, между двумя странами создана достаточно солидная договорно-правовая база, охватывающая все сферы сотрудничества. "Если учитывать, что такая база требует обновления и усовершенствования, работа над ней ведется постоянно. На сегодняшний день прорабатывается ряд проектов соглашений", - сказал Гасанов.

(Автор: Себа Агаева)