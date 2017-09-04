Сборная Бельгии квалифицировалась на ЧМ-2018

2017-09-04 09:17 | www.oxu.az | 3

Сборная Бельгии обыграла команду Греции в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года со счетом 2:1 и обеспечила себе участие в финальной части.

Как передает Oxu.Az, у победителей голы забили Ян Вертонген (70-я минута) и Ромелу Лукаку (74). В составе проигравших отличился Зека (73).

Сборная Бельгии занимает первое место в группе H, опережая команду Боснии и Герцеговины, занимающую вторую строчку, на восемь очков. Бельгийцы досрочно обеспечили себе победу в группе и место в финальной части ЧМ-2018. Ранее на турнир квалифицировались сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики.

В группе A сборная Люксембурга сыграла вничью с французами (0:0). Сборная Франции лидирует в турнирной таблице с 17 очками. Команда Люксембурга занимает пятое место (5).

В группе B сборная Португалии обыграла команду Венгрии (1:0), швейцарцы разгромили латвийцев (3:0). Швейцарцы лидируют в турнирной таблице (24), португальцы идут вторыми (21), венгры - третьими (10), латвийцы - шестыми (3).

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

С.Б.

