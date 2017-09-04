Минобороны о ситуации на фронте

2017-09-04 09:35 | www.oxu.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (3 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 109 раз.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в информации, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана в понедельник, 4 сентября.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех Ноемберянского района, Паравакар Иджеванского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли Газахского района, Алибейли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

C.Б.

