Режим прекращения огня был нарушен 109 раз

2017-09-04 10:00 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех Ноемберянского района, Паравакар Иджеванского района, Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кяхнягышлаг Агстафинского района, Кемерли Газахского района, Алибейли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Баш Гервенд, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.