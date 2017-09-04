Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

2017-09-04 09:52 | www.oxu.az | 2

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для Турции нет сейчас места в составе Евросоюза, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Я не вижу Турцию в составе ЕС и никогда не видела», - сказала она в воскресенье во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ социал-демократом Мартином Шульцем.

По ее словам, ФРГ может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений «с помощью экономических мер».

В то же время канцлер ФРГ заявила, что не намерена разрывать дипломатические отношения с Турцией на фоне разногласий.

«Я не намерена сейчас разрывать дипломатические отношения с Турцией», - сказала она. При этом Меркель отметила, что не считает предвыборную риторику оправданием для непродуманных действий.

С.Б.

