Подъем экономики и господдержка помогут банкам Узбекистана преодолеть трудности из-за девальвации сума - Moody’s

2017-09-04 09:52 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Продолжающийся подъем экономики и сохранение высокой государственной поддержки помогут банковскому сектору Узбекистана преодолеть трудности, связанные с ускоренной девальвацией национальной валюты, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

"Высокий уровень внутренних инвестиций и государственных расходов, а также повышение потребления благодаря росту зарплат, пенсий и денежных переводов из-за рубежа продолжают благоприятно влиять на положение узбекских банков и в некоторой степени компенсируют слабость национальной валюты", - отмечает агентство.

Как сообщалось, официальный курс сума в 2016 году снизился на 18 процентов - до 3231,48 сума за один доллар, с начала 2017 года курс снизился на 23,2 процента - до 4210,35 сума за доллар на первое сентября.

По оценкам Moody's, хотя валютный риск является одной из ключевых проблем банковского сектора, эти риски в основном сконцентрированы в Национальном банке внешнеэкономической деятельности Узбекистана (Нацбанк ВЭД, В1/В2, "стабильный", b2), на долю которого приходится четверть всех активов банковского сектора страны.

По мнению агентства, качество кредитного портфеля узбекских банков будет улучшаться в течение ближайших 12-18 месяцев, при этом доля проблемных кредитов постепенно сократится с 2,7 процента (по состоянию на конец 2016 года) до двух - 2,5 процента от общего объема выданных кредитов.

В то же время совокупный кредитный портфель банков вырастет на 40 процентов в 2017-2018 годах в основном из-за переоценки активов в иностранной валюте.

К проблемам банков Узбекистана также отнесены высокая концентрация на отдельных заемщиках, при этом среди банков, рейтингуемых Moody’s, на долю 20 крупнейших заемщиков приходится в среднем более 200 процентов капитала.

Ускоренная девальвация сума усилила кредитные риски заемщиков в иностранной валюте, не имеющих источников валютных доходов. Это, как правило, крупные государственные предприятия, которые в случае необходимости могут рассчитывать на поддержку государства.

Агентство считает, что уровень капитала и доходы узбекских банков достаточны для абсорбирования кредитных потерь. Коэффициент достаточности капитала первого уровня банковского сектора составляет 13 процентов, что обеспечивает достаточную подушку безопасности на случай ухудшения активов.

Осуществленные в текущем году значительные капитальные вливания со стороны министерства финансов (около 500 миллиардов сумов) и Фонда реконструкции и развития (500 миллионов долларов) в 2017-2018 годах смогут в некоторой степени нивелировать рост взвешенных по риску активов, таких как необеспеченные кредиты.

В настоящее время в банковской системе Узбекистана действуют 27 коммерческих банков, в том числе три государственных, пять - с участием иностранного капитала, семь частных и 12 акционерных.

В 2016 году совокупные активы банков Узбекистана выросли на 23,3 процента – до 80,4 триллиона сумов, совокупный кредитный портфель - на 25,1 процента, до 53,4 триллиона сумов, совокупный банковский капитал возрос на 20,5 процента – до 9,4 триллиона сумов.

Официальный курс на 4 сентября - 4210,35 сума/$1.



(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)