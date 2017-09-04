В Баку ребенок чудом остался жив, упав с 7-го этажа

2017-09-04 10:04 | www.oxu.az | 3

В Наримановском районе столицы младенец упал с 7-го этажа.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, проживающий по адресу улица А.Алиева, дом 52, квартира 153 Алиев Кянан Насият оглу 2014 года рождения упал с окна квартиры, оставшись без надзора родителей.

По счастливому стечению обстоятельств, он упал на спутниковую антенну. После он скатился на ветку дерева над антенной на втором этаже.

Он был госпитализирован с различными травмами. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

С.Б.

