Завершена прокладка железной дороги на западе Узбекистана

2017-09-04 10:28 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - АО "Узбекистон темир йуллари" (Узбекские железные дороги) завершило прокладку новой железнодорожной линии Навои-Канимех-Мискен в западной части страны стоимостью 283,1 миллиона долларов, сообщила пресс-служба компании.

«Первого сентября в пустынной зоне Бухарской области были уложены последние десятки метров стальных путей 355-километровой линии Бухара-Мискен. Стыковка двух строящихся отрезков железнодорожного пути была произведена между 147-м и 148-м километрами», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, строительство дороги по направлению из центральной части страны на северо-запад началось в декабре 2016 года одновременно – из Бухары (юго-западная часть страны) и из поселка Мискен в Каракалпакстане (северо-запад Узбекистана).

Строительство осуществляется в соответствии с постановлением президента Узбекистана, принятым в июле прошлого года. С вводом в строй участка для движения железнодорожных грузовых составов на тепловозной тяге завершен первый этап строительства. Работы на первом этапе строительства финансировались за счет собственных средств "Узбекистон темир йуллари".

На втором этапе, стоимость и сроки реализации которого будут определены позднее, планируется полностью электрифицировать построенную железную дорогу.

Новая линия соединится с участком Навои-Учкудук-Султанаиздаг-Нукус, построенной в обход территории Туркменистана в 1996-2001 годах, у станции «Мискен».

Реализация проекта позволит интенсифицировать грузопоток из Узбекистана в северном направлении, в частности в Казахстан и Россию.

Общая протяженность железнодорожных путей в Узбекистане, по данным "Узбекистон темир йуллари", составляет на сегодняшний день без учета линии Бухара - Мискен, свыше 6,5 тысячи километров. На железную дорогу приходится 66 процента внутреннего грузооборота страны и почти 80 процентов общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)