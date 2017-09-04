Штаб: Высокая температура воздуха и ветер осложняют тушение пожара в Габале

2017-09-04 10:35 | www.apa.az | 3

Как передает АПА, в Оперативном штабе, созданном с целью тушения лесных пожаров в Габалинском районе, сообщили, что работа ведется в трех направлениях – в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых. Здесь в основном горят сухая трава, кустарники (малина, ежевика и т.д.), частично деревья.

В операциях по тушению пожара принимают участие 520 человек личного состава Государственной противопожарной службы МЧС, Войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Авиаотряда и Северо-западного регионального центра МЧС, 36 единиц техники и 1 вертолет. В то же время, в тушении пожара принимают участие 50 сотрудников Управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, 19 единиц техники различного назначения Исполнительной власти Габалинского района, а также группы, состоящие из жителей близлежащих населенных пунктов.

С целью оперативного и эффективного управления силами создан Оперативный штаб, которым руководит заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев. Министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова регулярно информируют о проделываемой работе.

Территория, на которой произошел пожар, расположен приблизительно в 1000 м над уровнем моря. Высокая температура воздуха и ветер осложняют тушение пожара. Кроме того, поскольку территория расположена в высокогорной местности со сложным рельефом, возникли трудности с доставкой техники на место пожара. Поэтому в тушении огня используются все средства, в основном ручной труд и вертолет. Для доставки к месту пожара на ландшафтных участках прицепной цистерны с водой используются гусеничные тракторы. Тушение пламени в труднодоступных горных территориях осуществляется с помощью вертолета «КА-32А» авиаотряда МЧС. В то же время, для участия в операциях по тушению пожара на место происшествия высажен спасательный десант Службы спасения особого риска МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к средствам массовой информации, представителям общественности, пользователям соцсетей, чтобы они не использовали неофициальную, неутонченную информацию в связи с деятельностью министерства, рекомендует быть внимательными в связи с теми, кто распространяет подобную информацию, и с пониманием отнестись к произошедшему.

Информация в связи с деятельность министерства регулярно размещается на официальном интернет-портале fhn.gov.az.

Дополнительная информация об операциях по тушению пожара будет предоставлена позже.