Культурная волна Нисы Гасымовой – презентация нового проекта (ФОТО)

2017-09-04 11:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла презентация общественного объединения «Mədəniyyət Dalğası» (Культурная волна), председателем выбрана народная артистка Азербайджана Ниса Гасымова, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло при поддержке Совета господдержки НПО при Президенте Азербайджана и Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Известная исполнительница Ниса Гасымова отныне наряду с творческой будет заниматься и общественной деятельностью.

На мероприятии было объявлено о начале реализации первого проекта объединения - «Дни исламской культуры». Ниса Гасымова подчеркнула, что это один из счастливых и знаменательных дней в ее жизни.



«С большой гордостью и честью отмечаю, что живу в Азербайджане – стране древней истории и культуры, и являюсь одной из граждан этой прекрасной страны. Азербайджанский народ, сохраняя свои традиции, корни и историю, с большим уважением относится к мировому культурному разнообразию. Исторически в Азербайджане среди этнических и религиозных общин существовали прочная терпимость и дружба на национальной, расовой и религиозной почве не происходило никакой дискриминации. И поэтому объявление в Азербайджане как в восточном государстве, мусульманской стране Года исламской солидарности имеет большое значение не только для исламского мира, но и в целом, всего человечества. 46 лет я отдала творчеству и всегда принимала активное участие в общественно-политической жизни страны во имя процветания и независимости Азербайджана», - отметила Ниса Гасымова.

Представители объединения в своих выступлениях рассказали о программе проекта «Дни исламской культуры» во время которого будут проведены различные мероприятия совместно с различными организациями и дипломатическими миссиями по пропаганде исламских ценностей - истории, культуры, искусства и национальных кухонь различных стран.

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(Автор: Вугар Иманов)