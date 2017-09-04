В праздничные дни в результате ДТП погибли 5, пострадал 41 человек

2017-09-04 11:35 | www.apa.az | 2

Как сообщил АПА начальник отдела по связям с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев, за последние три дня на автомобильных дорогах республики произошло 30 ДТП, в результате которых 5 человек погибли, 41 – получили травмы.

К.Алиев отметил, что поскольку сегодня последний праздничный день, на магистральных дорогах наблюдается плотность транспортных средств, ввиду чего водители должны быть очень осторожными.