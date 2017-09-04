Самая красивая и самый элегантный - в Баку определены победители Miss & Mister Turkvision-2017 (ФОТО)

2017-09-04 11:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Spring Hotel Novkhanı прошел финал конкурса красоты Miss & Mister Turkvision-2017, сообщает Trend Life.

Руководитель проекта Орхан Танахирли отметил, что основная цель проекта, который был проведен на протяжении нескольких месяцев, выбор лучших моделей, которые представят Азербайджан на международных конкурсах.

В финале приняли участие по 12 парней и девушек, которые предстали перед зрителями и жюри в вечерних платьях и костюмах, а также в летней одежде. Ведущими вечера были Вугар Сафарли и Илаха Мамедзаде.

В состав жюри вошли – президент ST Models School, руководитель проекта Сулейман Танахирли, директор по Кавказскому региону World Beauty Congress Агиль Мамиев, директор Star Kids Group Айгюн Алиева, заместитель директора Premium Travel Group Айнур Магеррамова, победитель Turkvision-2013, певец Фарид Гасанов, победительница Miss Turkvision – 2016 Шовкет Асадуллаева, победительница Best Model Of Azerbaijan - 2016 Захра Гахраманова, fashion-дизайнер Сако Аббасов, стилисты-визажисты Нармин Аббаслы и Гюль Керимова, стилист Аинка Абдуллаева и бизнес-леди Улькер Джафарова.

Победителями конкурса были объявлены Хавва Гусейнова и Магеррам Аббасов, второе место заняли Милана Аскерова и Айдын Агамамедов, третье – Айсель Гумбатова и Бислан Муталлибов.

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(Автор: Вугар Иманов)