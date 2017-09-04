Осадков на территории Азербайджана не ожидается

2017-09-04 12:10 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 29-34°, в Баку ночью 22-24°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 50-60%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 24-25°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается.

Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 32-37°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.