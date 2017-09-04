Трагическая смерть украденной девушки в Самухе

2017-09-04 12:12 | www.oxu.az | 2

На дороге Самух-Ахмедбейли автомобиль марки «ВАЗ-2107» упал в канал, в результате чего жительница Гейгельского района 20-летняя Тюркан Искендерова получила тяжёлые травмы и была доставлена в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, состояние девушки ухудшилось, она скончалась при транспортировке в центральную городскую клинику.

Отмечается, что авария прозошла во время кражи девушки.

В ДТП также пострадали житель села Чинарлы Шемкирского района, Мушфиг Видали оглы Нагиев 1988 года рождения, житель села Кенюллю Шемкирского района, Заур Мухтар оглы Мехдиев 1981 года рождения и житель села Саркар Самухском районе, Эльданиз Гасан оглы Мусаев 1985 года рождения.

Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи.

По факту ведется расследование.

С.Б.

