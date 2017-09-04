Прогноз погоды на завтра

2017-09-04 12:27 | www.oxu.az | 4

Завтра, 5 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 29-34°, в Баку ночью 22-24°, днем 32-34° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 50-60%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 24-25°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 25-26° тепла.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается.

Подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 32-37°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.

C.Б.

