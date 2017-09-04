Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капремонта в школе номер 74 в Баку (ФОТО) (версия 2)

2017-09-04 12:35 | www.trend.az | 2

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в существующем здании полной средней школы номер 74 в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о работе, проделанной в школе.

Было сообщено, что существующий корпус школы действует с 1960 года. В школе 38 классных комнат, два кабинета информатики, три лаборатории, спортивный и актовый залы, военный кабинет. Существующий корпус этого учебного заведения капитально отремонтирован в соответствии с планом мероприятий «Государственной программы социально-экономического развития города Баку и его поселков в 2014-2016 годах», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Площадь, на которой расположено учебное заведение составляет около 11 тысяч квадратных метров. В школе на 912 ученических мест созданы все условия для обучения на современном уровне. В фойе создан фотостенд, отражающий внимание великого лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой к сфере образования. В здании, капитально отремонтированном на современном уровне, установлены системы видеонаблюдения, звукоусиления, интернета и оповещения о пожаре. Новый корпус оснащен интернетом, мебелью, инвентарем и другим необходимым оборудованием.

На футбольном поле, которое будет предоставлено школьникам в новом учебном году, также установлен необходимый спортивный инвентарь. Во дворе учебного заведения проведены благоустройство, озеленение, создана система освещения.

Ознакомившийся с созданными условиями глава государства пожелал успехов коллективу учебного заведения.