В Баку сохранится стабильная погода

2017-09-04 12:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков по-прежнему не ожидается, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью 21-24, днем - 29-34, в Баку ночью - 22-24, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 23-24, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 24-25, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана во вторник также будет преимущественно без осадков, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 32-37, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)