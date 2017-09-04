МЭПР: Пожар в Габале взят под контроль, принимаются меры по его тушению

2017-09-04 13:00 | www.apa.az | 2

Пожар, начавшийся на 3-ем участке лесничества «Хачмаз» Огузского предприятия по охране и восстановлению лесов (ПОВЛ), благодаря усилиям и самоотверженности сотрудников МЭПР и МЧС, был полностью потушен 4 сентября к 04:00.

Как сообщили АПА в МЭПР, пожар в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых лесничества Бум Габалинского предприятия по охране и восстановлению леса был взят под контроль. Находящиеся на месте происшествия силы МЭПР и МЧС с использованием спецтехники продолжают принимать оперативные мероприятия.

В настоящий момент принимаются активные меры по недопущению распространения огня за пределы сел Абрых и Солгуджа.

Сегодня на утреннем оперативном совещании лесничими было принято решение ликвидировать пожар.

Напомним, в борьбе с огнем принимают участие примерно 350 сотрудников МЭПР, МЧС. Они прилагают все усилия, чтобы не допустить распространения огня дальше. поскольку территория расположена в высокогорной местности со сложным рельефом, возникли трудности с доставкой техники на место пожара. Поэтому в тушении огня используются все средства, в основном ручной труд и вертолет. Для доставки к месту пожара на ландшафтных участках прицепной цистерны с водой используются гусеничные тракторы. Тушение пламени в труднодоступных горных территориях осуществляется с помощью вертолета «КА-32А» авиаотряда МЧС. Неотложные и оперативные мероприятия продолжаются.