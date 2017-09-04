Свиньи заразили гепатитом E сотни тысяч англичан

2017-09-04 13:08 | www.oxu.az | 3

Почти 200 тысяч жителей Великобритании могут быть заражены вирусом гепатита Е (HEV). Источником заражения стали продукты из свинины, завезенные из стран ЕС, сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru.

Министерство здравоохранения Англии (PHE) объявило, что число подтвержденных случаев гепатита Е выросло с 368 в 2010 году до 1266 в 2016 году. По данным иностранного ведомства, в настоящее время заражены около 200 тысяч жителей страны.

Источником заболевания названы инфицированные штаммом G3-2 вируса гепатита Е продукты из свинины (ветчина, колбаса, сосиски) от европейских производителей (Нидерланды, Дания, Германия). Подчеркивается, что «европейский» штамм гепатита Е отличается от того, который выделяется у свиней, выращиваемых в Великобритании. В связи с этим ученые даже называют «европейский» штамм «вирус Brexit».

В прошлом году было проведено тщательное расследование причин распространения заболевания. Однако до августа 2017 года результаты не были опубликованы из-за «особой чувствительности» проблемы, поясняет Роспотребнадзор.

C.Б.

