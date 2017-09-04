"Ночные фантазии: еще раз каприсы и ноктюрны" - концерт-перформанс Османа Эюблу

2017-09-04 13:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в музее "Живопись Азербайджана ХХ-ХХI веков" 4 сентября в 20:00 будет представлена музыкальная постановка "Ночные фантазии: еще раз каприсы и ноктюрны", сообщил Trend Life заслуженный деятель искусств, музыковед Джахангир Селимханов.

Программа - это концерт-перформанс молодого музыканта, магистранта Университета музыки и исполнительских искусств в Граце (Австрия) Османа Эюблу (скрипка и фортепиано).

На вечере будут представлены сочетания произведений классического скрипичного и фортепианного репертуара, современный академический пост-авангард, экспериментальная электронная музыка 1960-х годов, DJ-set различных направлений клубной музыки.

В программе примут участие Фархад Фарзали (диджей), Ильгар Рзаев (альт), Тофиг Шихиев (фортепиано). Художник по свету – Самир Зейналов, видеооформление – Агамехди Абилов.

В программу концерта-перформанса войдут сочинения Никколо Паганини, Сальваторе Шаррино, Тоси Итиянаги, Фредерика Шопена, Арво Пярта.

Отметим, что мероприятие пройдет в рамках "Регионального проекта искусства и культуры на Южном Кавказе", реализуемого Лабораторией культуры и менеджмента (Culture and Management Lab) при финансовой поддержке Швейцарского бюро по сотрудничеству на Южном Кавказе.

Вход свободный.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)