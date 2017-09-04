Рафик Сеидзаде и Натаван Шейхова отметили ивовую свадьбу в Италии (ФОТО)

2017-09-04 13:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Спустя 51 год совместной жизни принято отмечать ивовую свадьбу. Она же называется вербной. Прожить вместе пятьдесят один год – это не шутки! И хотя дата не круглая, но отмечать ее нужно обязательно, даря друг другу трогательные подарки, вспоминая счастливые моменты и благодаря Бога за подаренное счастье долголетия и любви. Ива символизирует долгие годы, проведенные вместе, благополучие пары, поддержку и заботу родных и близких. Именно это знаменательное событие решили отметить путешествием по Италии одна из самых очаровательных и замечательных пар – легендарные исполнители, джазмен и саксофонист Рафик Сеидзаде и народная артистка Натаван Шейхова, сообщает Trend Life. Семейная чета побывали в Милане, Венеции и Риме.

Замечательная история любви! Ей было 20, а ему 26 лет, когда они создали семью…

- Рафик: Когда в 1965 году вернулись после очередных гастролей в Баку, наш директор Арнольд Арнапольский сказал нам: "Ребята немножко приструнитесь. Сегодня к нам придет красивая певица, которую хотим взять в оркестр". Наш Государственный эстрадный оркестр под руководством Рауфа Гаджиева оркестр тогда занимался в Филармонии. Вообщем, открывается дверь и входит одна из красивых девушек Баку. Нас всегда окружали красивые девушки, но увидев ее мое сердце стало трепетно биться...У нас был певец Заур Нуруллаев, который, кстати, учился вместе с Натаван в консерватории. И я при всех сразу же заявил Зорику: "Подойди к ней и скажи, что она будет моей женой!".

-Натаван: Так и произошло. Заур подошел, показал Рафика и передал его слова. Я, конечно же, посмеялась, но все же обратила на него внимание. Потом мы стали гастролировать. Я впервые с оркестром поехала в Прибалтику и там Рафик стал ухаживать за мной. Меня родители тогда поручили Зауру. И, естественно, Рафик стал действовать через Заура. Вместе стали обедать и ужинать. Ну и стал оказывать знаки внимания, дарить цветы... А как он мне дарил розы!

- Рафик: А как мне их приходилось доставать! Однажды в Риге или Клайпеде, возле Горкома партии, я увидел прекрасную клумбу алых роз. Под утро мы пошли с Зориком и тайно сорвали эти цветы, которые затем подарил Натаван. В те времена это было настоящим преступлением и можно было получить большой срок (смеется).

- Натаван: В центральном парке Риги протекала речка, где росли водяные лилии. Вечером, прогуливаясь там после концерта, мы поспорили, и я по молодости сказала: " Если достанешь эти лилии, я тебя поцелую". И он, засучив брюки, полез и достал эти цветы.

- Рафик: Все это было от большой любви. Чем больше я узнавал Натаван, тем явнее мне становилось, что она послана мне Всевышним. Натаван по натуре очень мягкий человек, из воспитанной семьи, а я рос на улице. У меня был очень резкий характер, а она его нейтрализовала. Во время гастролей в Прибалтике мы решили пожениться. Я взял у нее слово, что она выйдет за меня замуж.

- Натаван: Когда я выходила замуж мне близкие и друзья говорили: "Что ты делаешь? Ты же не знаешь, какой у него характер?". Но на протяжении нашей супружеской жизни никогда не видела его агрессии по отношению ко мне. Я всегда была за ним, как за каменной стеной. Хотя у нас была разница всего в шесть лет, но мне всегда казалось, что он такой взрослый, я ему слепо доверяла.

- Рафик: Ее родители были против нашего замужества, вернее ее мама...

- Натаван: У мамы были свои планы. Ведь Рафик был обыкновенным музыкантом. И вот, однажды, меня, якобы, вызвал директор оркестра. Наши паспорта были в оркестре. Вообщем, прихожу, смотрю, он стоит с Зауром и объявляет: "Все, ты обещала, идем в загс!". А я по молодости ответила: "Если обещала, идем!". А дома никто не знает...Он заранее договорился в старом Октябрьском загсе, подкупил там всех, чтобы все прошло без проволочек. Мы расписались, и даже фамилию его взяла. Это произошло 28 января. В паспорте я до сих пор Натаван Сеидзаде. Когда же вышли из загса, он был очень счастливым и довольным, а я заплакала и сказала, что боюсь идти домой и показываться на глаз на глаза отца и братьев. Мы собрали друзей Заура и Али Юсупова (режиссер), который позвонил по телефону к нам домой и сказал матери о случившемся. У нее сразу же случился приступ и вызвали скорую. Затем Алик связался с моим старшим братом и взял разрешение придти домой. Мы собрали ребят из оркестра, купили шампанское и вечером пошли к нам домой. До этого момента отец тоже ничего не знал. Вошли, у Рафика начали трястись руки и ноги, а мама вообще не вышла нас встречать. Когда отец узнал о тайном бракосочетании, он сказал, что для него документ из загса ничего не значит и пусть по обычаям придут родители Рафика. Когда гости ушли, Рафик обратился к отцу и попросил, чтобы не бил и не ругал меня (смеется).

-Рафик: Мои родители тоже не знали. Когда я вернулся домой и сообщил о женитьбе, они сказали: " Как тебе не стыдно? Ты нас опозорил! Не мог по-человечески сказать? Без благословения родителей...". На следующий день они собрали хончу, родственников и пошли по традиции свататься.

- Натаван: После этого мы уехали на гастроли, а, вернувшись 23 апреля, сыграли свадьбу на киностудии. Мой отец Шуад Шейхов был известным режиссером, он договорился, и мы в актовом зале сыграли свадьбу. И в этот день в Баку был такой ливень, что разнесло половину Багировского моста. Моя мама говорила Рафику: " Это природа разбушевалась, потому что ты украл мою девочку!"

Как сохранить любовь по прошествии стольких лет?

- Рафик: Каждое утро мы стараемся приветствовать друг друга улыбкой, создаем позитивный заряд на весь день, добрую и веселую обстановку. К тому же, когда долгие годы муж и жена живут вместе, они становятся похожими друг на друга. Когда люди находят между собой общий язык и интересы, как в жизни, так и в творчестве то это никогда не может надоесть. И до ста лет это будет продолжаться!

- Натаван: Более десяти лет вместе гастролировали по всему бывшему СССР и за его пределами. Всегда и везде были вместе и так сроднились, что по-другому и быть не может.

- Рафик: Натаван обучает юных певцов мастерству вокала в Бакинской музыкальной академии. И когда она бывает на работе, то без нее мне становится очень скучно дома. А когда она появляется дома, всё сразу же оживает. Так же и детям без нее бывает очень скучно.

- Натаван: И мне тоже без него бывает очень скучно. Когда он приходит домой, а я в это время готовлю на кухне и не могу встретить, сразу же спрашивает у детей: "А где мама?"

- Рафик: Мы по-прежнему любим друг друга! Например, львы до конца жизни сохранят верность друг другу. К сожалению, человеческое сознание нас путает. И она сама видела, когда после концертов меня окружало столько девушек, которые даже дрались между собою. Но мой выбор был самым лучшим! (смеется). Измена женщине - это унижение. Искушение развалило очень много творческих семей. Надо быть благодарным в жизни - это самое главное, ценить близких и родных, радоваться каждому мгновению отпущенному Всевышним.

- Натаван: Желаю всем людям, чтобы в сердце всегда жила любовь! Даже если любовь со временем гаснет, все равно стоит поддерживать ту маленькую искорку, что еще остается, и всегда поддерживать огонь в семейном очаге.

(Автор: Вугар Иманов)