Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в бакинской школе № 74 - ОБНОВЛЕНО

2017-09-04 13:01 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проведенной работе. Было сообщено, что существующий корпус школы, состоящий из 38 классных комнат, 2 кабинетов информатики, 3 лабораторий, спортивного и актового залов, военного кабинета, столовой, действует с 1960 года. Капитальные ремонтные работы в школе были проведены согласно «Государственной программе социально-экономического развития Баку и его поселков в 2014-2016 годах», утвержденной распоряжением президента Азербайджана.

Площадь участка, где находится учебное заведение, составляет около 11 тысяч квадратных метров. В школе на 912 ученических мест созданы все условия для организации обучения на современном уровне. В фойе школы создан фотостенд, отражающий заботу великого лидера Гейдара Алиева, президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой об образовании. Здание капитально отремонтировано на современном уровне. Здесь установлены система видеонаблюдения, звуковоусилители, противопожарная сигнализация и интернет. Учебное заведение полностью оснащено необходимыми мебелью, инвентарем и другим оборудованием.

На футбольной площадке, которая будет предоставлена в пользование учащимся в новом учебном году, также установлены необходимые спортивные сооружения. Во дворе школы проведена широкая работа по благоустройству, установлена система освещения.

Глава государства, ознакомившись с созданными в школе условиями, пожелал коллективу успехов.

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11:47

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в полной средней школе № 74 в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.