Астрономы повторно поймали "радиосигнал пришельцев" из далекой галактики

2017-09-04 13:30 | www.trend.az | 3

Астрономы из проекта Breakthrough Listen впервые зафиксировали сразу несколько повторов загадочного радиосигнала FRB 121102, источник которого предположительно находится в галактике в трех миллиардах световых лет от Земли, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда Breakthrough Initiative.

"Мы наблюдали за предположительными источниками FRB-вспышек в рамках нашей программы по поиску следов внеземного разума у ближайших звезд. Ранним утром субботы, 26 августа, астроном Вишал Гайджар из университета Калифорнии в Беркли, наблюдал за FRB 121102 при помощи телескопа в Грин-Бэнкс. В общей сложности ему и другим участникам проекта удалось зафиксировать 15 новых вспышек, исходящих от FRB 121102, что подтвердило, что источник существует, и раскрыло несколько ранее неизвестных его особенностей", - сообщает фонд.

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Весной позапрошлого года ученые выяснили, что источником одной из таких FRB-вспышек была эллиптическая галактика, расположенная в шести миллиардах световых лет от Млечного Пути, что заставило их заключить, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру. В дальнейшем астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются, тем самым поставив эти теории под сомнение.

Астрономы, участвующие в проекте Breakthrough Listen, созданном два года назад для поисков следов внеземной жизни Юрием Мильнером и Стивеном Хокингом, подтвердили, что источник FRB 121102, открытый в созвездии Возничего телескопом Паркс примерно пять лет назад, действительно излучает повторные пучки радиоволн, и обнаружили у него несколько новых свойств, сделавших быстрые радиовспышки еще более загадочными.

Как отмечают ученые, одной из главных особенностей этих вспышек считалось то, что пик их излучения приходится на примерно те же частоты, на которых работают микроволновки и системы беспроводной передачи данных. Оказалось, что у некоторых FRB-всплесков есть еще один более высокочастотный компонент, который ученые раньше не замечали.

Его открытие, по словам участников проекта, осложняет поиски "природного" объяснения того, как могли возникнуть подобные вспышки. Дополнительно это проблема усугубляется тем, что все 15 вспышек, открытых Гайджаром и его коллегами, были зафиксированы всего за час наблюдений, что накладывает еще большие ограничения на их возможные источники.

Тем не менее, ученые подчеркивают, что данное открытие не является однозначным свидетельством искусственного происхождения этих вспышек, и участники проекта Breakthrough Listen планируют продолжить наблюдения за ними в надежде открыть другие интересные и пока неизвестные их свойства. Полный анализ итогов наблюдений будет в ближайшее время опубликован в одном из рецензируемых научных журналов.