Около 70 тысяч человек эвакуированы на юге Китая из-за тайфуна "Мавар"

2017-09-04 13:31 | www.trend.az | 2

Власти Китая эвакуировали около 70 тысяч человек из-за очередного тропического тайфуна "Мавар", который обрушился на провинцию Гуандун накануне вечером, передает в понедельник РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Тайфун "Мавар" достиг побережья провинции Гуандун в воскресенье вечером, принося с собой шквалистый ветер, достигающий двадцати метров в секунду.

В городах Чжухай, Чжуншань, Дунгуань и Шэньчжэнь власти объявили наивысший, "красный" уровень тревоги в связи с возможными наводнениями. Власти города Чжухай распорядились закрыть все школы из-за непрекращающегося ливня.

Сообщается, что около 10 тысяч рыбаков вернулись с промысла из-за приближающегося тайфуна, еще более 57 тысяч человек были эвакуированы из низменных районов.

За последние две недели от мощнейших тайфунов "Хато" и "Пакхар" пострадали Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая.