МИД КНР опроверг возможность военного вторжения китайской армии в КНДР

2017-09-04 13:40 | www.trend.az | 2

Китай твердо придерживается мирных методов урегулирования ситуации на Корейском полуострове и не приемлет какие-либо шаги по оказанию силового давления на КНДР, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС

"Это гипотетический вопрос, и отвечать на него нелегко. Однако мы неоднократно и раньше заявляли, что решение проблемы путем насилия не присутствует в перечне методов, которые Китай применяет при урегулировании ситуации на Корейском полуострове", - заявил дипломат. Тем самым он ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли вторжение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае чрезмерной эскалации конфликта.

Гэн Шуан подчеркнул, что реакция мировой общественности на шестые ядерные испытания Пхеньяна была однозначной: несмотря на крайнюю сложность проблемы, ее решение должно осуществляться исключительно мирным путем.

Напомним, третьего сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.