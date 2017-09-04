В Баку парень и его девушка в подъезде здания пырнули ножом двух женщин

2017-09-04 13:56 | www.apa.az | 3

У входа в здание на проспекте Гара Гараева Низаминского района Баку неизвестные лица нанесли тяжелые ранения жительницам города Баку Вюсале Сарамановой и Эльнаре Микаиловой.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, после того, как пострадавшие в тяжелом состоянии были госпитализированы, взять показания у них не удалось.

После того, как поступила информация, сотрудники 25-го отделения полиции Управления полиции Низаминского района приступили к неотложным оперативно-розыскным мероприятиям. По горячим следам сотрудники отделения приступили к расследованию и задержали подозреваемого в совершении преступления жителя города Лянкяран Шахрияра Ализаде.

В ходе расследования выяснилось, что подельницей Ш.Ализаде была состоявшая с ним в неофициальном браке подруга пострадавших Элеонора Османова. Ее также задержали.

В связи с данным фактом Низаминским РУП возбуждено уголовное дело.