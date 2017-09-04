"Укртранснафта" в течение сентября планирует продать 37 тыс. тонн азербайджанской нефти

2017-09-04 13:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - ПАО "Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины) в течение сентября планирует продать все оставшиеся у нее 37 тысяч тонн нефти Azeri Light, что хранятся на Кременчугском НПЗ, сообщил украинскому агентству enkorr первый заместитель генерального директора ПАО Андрей Пасишник.

"У нас на хранении на Кременчугском НПЗ сегодня 37 тысяч тонн товарной нефти Azeri Light. Этот объем, согласно решению собрания акционеров, нам предстоит реализовать. Запланировали продать весь объем в течение сентября. Поэтому планируем выставлять на биржевые торги каждую неделю, партиями 12, 12 и 13 тысяч тонн до полной продажи ресурса", – отметил Пасишник.

Согласно бюллетеню торгов на "Украинской энергетической бирже", запланированных на пятое сентября, ПАО выставила на торги 12 тысяч тонн нефти Azeri Light.

Как и в предыдущий раз, аукцион будет проходить в режиме торговли дифференциалами. Объем разбит на два лота: по две и 10 тысяч тонн. Стартовая цена рассчитывается на основе средней котировки Azeri Light (Azeri Lt FOB 80 KT) по данным Platts за 15 дней. Ресурс будет отгружаться с 14 сентября по 14 октября.

С 10 марта "Укртранснафта" возобновила работу участка нефтепровода из Одессы в Кременчуг и начала транспортировку нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ. Подписанное в конце прошлого года соглашение предусматривает транспортировку в 2017 году не менее 1,3 миллиона тонн нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ.

Кременчугский НПЗ перерабатывает Azeri Light с декабря 2016 года, однако раньше нефть поставлялась на завод железнодорожным транспортом.

Азербайджан в первом полугодии 2017 года добыл более 14 миллионов тонн легкой нефти против 16 миллионов тонн, добытых в январе-июне 2016 года. Нефть сорта Azeri Light добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

ПАО «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)