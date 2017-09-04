Глава Туркменистана назначил региональных кураторов

2017-09-04 13:46 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о назначении ряда вице-премьеров ответственными кураторами за регионы страны, говорится в сообщении туркменского правительства.

Так, куратором по Ахалскому велаяту (области) назначен вице-премьер Оразмырат Гурбанназаров; по Балканскому велаяту – вице-премьер Байрам Аннамередов; по Дашогузскому велаяту – вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев; по Лебапскому велаяту - вице-премьер Мухамметмырат Айдогдыев; по Марыйскому велаяту - вице-премьер Максат Бабаев; по городу Ашхабаду - Дадебай Амангелдиев.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)