В Грозном проходит многочисленный митинг против преследования народности рохинджа в Мьянме

2017-09-04 13:48 | www.trend.az | 3

В столице Чечни Грозном начался многочисленный митинг против преследования мусульман-рохинджа в Мьянме, передает в понедельник агентство "Интерфакс"

Участники акции собрались к 11 утра на центральной площади перед мечетью "Сердце Чечни". Десятки людей держат плакаты против геноцида и убийств мусульман в Мьянме. На акции выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что выступит против курса политического руководства России, если оно поддержит власти Мьянмы, притесняющие мусульман-рохинджа в штате Ракхайн. "Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России. Потому что у меня свое видение, своя позиция", - сказал он в видеозаписи, опубликованной на YouTube в понедельник.

"Надо посмотреть на географию, где находится это государство, вокруг какие государства, где проживают мусульмане практически. Никак невозможно отправить туда войска, потому что это прерогатива государства. Есть соглашение, взаимодействие, понимание. Как ты хочешь, так невозможно поступить. Но если бы была моя воля, была бы возможность, я ударил бы ядерным (оружием) туда даже, просто уничтожил бы тех людей, которые убивают детей, женщин, стариков", - сказал Кадыров.

По его словам, события в Мьянме - "это невыносимая боль для мусульман, для всего человечества". "Мне очень много пишут немусульмане, даже сами буддисты, которые говорят, что это беспредел, что это геноцид", - сказал Кадыров.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены сообщениями о ситуации в связи с операцией против народности рохинджа (рохинья) силами безопасности в Мьянме.

В воскресенье в центре Москвы у посольства Мьянмы, которое располагается на Большой Никитской улице, прошла несанкционированная акция: сотни мусульман вышли протестовать против притеснения своих единоверцев властями этой страны. Они были без плакатов и скандировали "Аллаху Акбар". На место акции пригнали не менее 20 полицейских автозаков и бронемашину. Несколько десятков сотрудников полиции и бойцов ОМОНа в полной защитной экипировке, в шлемах и бронежилетах выстроились в цепь, ограничив подход к посольству с обеих сторон улицы.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых считают исламскими боевиками, а местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного мьянманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующим буддизм, в штате Ракхайн тлел многие годы.