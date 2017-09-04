Белорусско-грузинское сотрудничество активно развивается - Лукашенко

2017-09-04 14:23 | www.trend.az | 4

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает прогресс в развитии белорусско-грузинского сотрудничества и отсутствие спорных вопросов. Об этом он заявил сегодня на встрече с вице-премьер-министром - министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, передает Белта.

"Целый комплекс впечатлений, знаний, наших отношений подталкивают нас к тому, чтобы мы и дальше имели очень близкие дружеские отношения с грузинским народом. В последнее время мы очень активно взялись за их развитие. Конечно, без министерств иностранных дел это было бы невозможно. У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили. Мы очень нужны вам, вы очень нужны нам. Наши экономики не конкурируют друг с другом", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси и далее поставлять в Грузию необходимую продукцию машиностроения.

"Мы с большим удовольствием беремся за новые образцы техники. Чтобы произвести их для Грузии и горных стран, где надо обрабатывать небольшие клочки земли, которые эффективны и дают очень хорошие урожаи", - сказал он.

Президент также подчеркнул большое уважение и интерес в Беларуси к грузинскому народу и его культуре. "Мы всегда готовы работать вместе, сотрудничать. Вы нам люди не чужие. Грузины - наши братья", - сказал он.

Глава государства отметил, что в Беларуси хранят память о представителях Грузии, погибших в годы Великой Отечественной войны, освобождая от захватчиков Советский Союз и Беларусь как его часть.

"Мы это хорошо помним и свято храним все памятники, ухаживаем за ними", - сказал Президент Беларуси.

Совместных страниц истории, несмотря на некоторую географическую удаленность, у двух стран немало, подчеркнул белорусский лидер. "Мы знаем, что великая грузинская нация, культура грузинского народа способствовала развитию культур других народов, в том числе и нашей", - заметил он.

Александр Лукашенко констатировал готовность белорусской стороны всегда прийти на помощь Грузии в трудных ситуациях. "Недавно случилась беда у вас в горах. Ваш один звонок - и мы откликнулись на эту беду. Наши люди всегда будут образцом выполнения своего долга, на какой бы земле они ни находились. Это яркий пример того, что вы всегда можете рассчитывать на своих белорусов. Вы всегда желанные гости у нас в Беларуси", - резюмировал глава белорусского государства.