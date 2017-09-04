На строительство дороги Джалилабад-Ярдымлы президент выделил 3 млн. манатов

2017-09-04 14:44 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства автодороги Джалилабад-Ярдымлы.

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, для продолжения строительства автодороги Джалилабад-Ярдымлы из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента ОАО «Азеравтойол» будет выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.