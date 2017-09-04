Выделены дополнительные средства на строительство автодороги Джалилабад-Ярдымлы

2017-09-04 14:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы.

Согласно распоряжению, с целью продолжения строительства автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента ОАО "Азеравтойол" выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.