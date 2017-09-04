Президент выделил средства для продолжения работ по благоустройству в Джалилабаде

2017-09-04 14:57 | www.apa.az | 3

Президент Ильхам Алиев выделил средства для продолжения работ по благоустройству в городе Джалилабад, а также для капитального ремонта многоквартирных зданий.

Как сообщает АПА, с этой целью из резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Джалилабадского района было выделено 3 млн. манатов. 1,5 млн. манатов из этих средств будут направлены на капитальный ремонт крыш и фасада 20 многоквартирных зданий, 1,5 млн. – на работы по благоустройству.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.