Президент выделил средства на капремонт зданий в Джалилабаде

2017-09-04 14:51 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий и продолжению работ по благоустройству и созиданию в городе Джалилабад.

Как передает Oxu.Az, cогласно распоряжению, с целью продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Джалилабад, в том числе замены кровли 20 многоквартирных зданий и капитального ремонта их фасадной части, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Джалилабадского района будет выделено три миллиона манатов, в том числе 1,5 миллиона - на замену кровли 20 многоквартирных зданий и капитальный ремонт их фасадной части и 1,5 миллиона - на продолжение работ по благоустройству и созиданию.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

C.Б.

