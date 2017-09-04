Число посещающих Грузию граждан Азербайджана выросло на 19%

2017-09-04 15:05 | www.apa.az | 2

В августе 2017 года 220 314 граждан Азербайджана посетили Грузию, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 19%.

Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на МВД Грузии, в прошлом месяце в целом соседнюю страну посетили 1 080 449 иностранных граждан, что на 27,4% больше показателей прошлого года.

Больше всех в прошлом месяце Грузию посетили граждане Армении (12%), России (28%), Азербайджана (19%), Турции (42%), Украины (4%) и Ирана (85%).

В январе-августе текущего года соседнюю страну посетили 5 059 106 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 18,9%.