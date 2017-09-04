Взят под контроль лесной пожар в Габале

2017-09-04 15:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Взят под контроль пожар в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых лесничества Бум Габалинского предприятия охраны и воспроизводства лесов, сообщили Trend в понедельник в министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР).

Отмечается, что находящиеся на месте происшествия силы МЭПР и МЧС с использованием спецтехники продолжают принимать оперативные меры по тушению пожара. В настоящее время принимаются активные меры по недопущению распространения огня за пределы сел Абрых и Солгуджа.

В тушении пожара задействованы около 350 сотрудников МЭПР, пожарные бригады МЧС. Они прилагают все усилия, чтобы не допустить распространения огня дальше. Поскольку охваченная огнем территория расположена в высокогорной местности со сложным рельефом, возникли трудности с доставкой техники на место пожара. Поэтому в тушении огня используются все средства, в основном ручной труд и вертолет. Для доставки к месту пожара цистерн с водой используются гусеничные тракторы. Неотложные и оперативные мероприятия по тушению пожара продолжаются.

Отметим, что ранее, примерно в 04:00, благодаря усилиям и самоотверженности сотрудников МЭПР и МЧС был полностью потушен пожар на территории третьего округа Хачмазского лесничества Огузского предприятия охраны и воспроизводства лесов.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)