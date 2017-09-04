Владимир Жириновский предложил сменить главу МИД России

2017-09-04 15:14 | www.apa.az | 3

Лидер партии ЛДПР, известный политик Владимир Жириновский предложил главе МИД России Сергею Лаврову покинуть свой пост.

Как сообщает московский корреспондент АПА, Жириновский заявил, что Россия должна проводить более жесткую политику, в связи с чем он предложил сменить главу внешнеполитического ведомства: «Все еще имеются международные проблемы. Мы считаем необходимым выстроить более жесткую линию. С чего бы я начал, если бы был президентом: я бы начал со смены министра иностранных дел. Сегодня нужен другой человек, который будет лучше его».

Наряду с этим лидер либералов не назвал человека, который, по его мнению, был бы достойным преемником Сергея Лаврова.