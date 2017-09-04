Более миллиона человек вышли на митинг в Грозном – ВИДЕО

2017-09-04 15:19 | www.oxu.az | 3

На прошедшем в понедельник в Грозном митинге против геноцида мусульман в Мьянме присутствовали свыше одного миллиона человек, сообщили организаторы акции, передает Oxu.Az.

«В митинге приняли участие более 1 млн человек», - сказали Интерфаксу в оргкомитете мероприятия.

При этом организаторы отметили, что «мероприятие прошло без каких-либо происшествий».

Митинг в центре Грозного прошел под главным, размещенным на сцене лозунгом: «Нет геноциду мусульман в Мьянме». В акции приняло участие руководство республики.

C.Б.

