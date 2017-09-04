Гражданин Азербайджана скончался в мотоаварии в Турции

2017-09-04 15:26 | www.oxu.az | 2

Находящийся в Турции гражданин Азербайджана попал в аварию.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Демиркой провинции Киркларели.

Житель Газаха Гусейнов Эльчин Ровшан оглу 1979 года рождения при управлении мотоциклом повернул руль в сторону во избежание столкновения с выехавшим навстречу автомобилем, в результате он вместе с мотоциклом ударился об стену. Э.Гусейнов скончался на месте аварии от полученных травм.

Как сообщила супруга покойного, 5 сентября она отправится в Стамбул, после чего обратится в консульство Азербайджана для возврата тела в Газах .

Отметим, что супружеская чета год проживала в Турции. Э.Гусейнов работал в строительном секторе.

C.Б.

