Азербайджанские модели участвуют на конкурсе в Сербии (ФОТО)

2017-09-04 15:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские модели Рена Султанова и Лейла Алиева принимают участие на международном конкурсе красоты Miss Automoto -2017, который проходит в Белграде с 2 по 18 сентября, сообщил Trend Life генеральный продюсер World Beauty Congress в Азербайджане Пярвиз Азимзаде.

В конкурсе принимают участие представительницы из двадцати стран, среди которых Россия, Италия, Сербия, Казахстан, Турция и другие. Конкурс организован World Beauty Congress.

Рена Султанова является обладательницей титула Miss Baku – 2016, Most Fashionable Awards – 2017 как самая молодая актриса, снимается в сериале "Vicdan haqqı".

Президент World Beauty Congress Замир Гусейнов отметил, что для конкурсанток созданы не только все условия для участия в International Miss Automoto, но и организована культурно-развлекательная программа, экскурсии по достопримечательностям Белграда.

(Автор: Вугар Иманов)