Ильхам Алиев выделил 3 миллиона на строительство дороги

2017-09-04 15:51 | www.oxu.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства автодороги Джалилабад-Ярдымлы.
Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению, для продолжения строительства автодороги Джалилабад-Ярдымлы из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента ОАО «Азеравтойол» будет выделено 3 млн. манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.