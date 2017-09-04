Ильхам Алиев выделил 3 миллиона на строительство дороги

2017-09-04 15:51 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением строительства автодороги Джалилабад-Ярдымлы.

Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению, для продолжения строительства автодороги Джалилабад-Ярдымлы из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента ОАО «Азеравтойол» будет выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

C.Б.

