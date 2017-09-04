Беларусь и Грузия должны и впредь поддерживать высокую динамику контактов – глава МИД

2017-09-04 16:07 | www.trend.az | 4

Беларусь и Грузия должны и впредь поддерживать высокую динамику контактов, заявил в понедельник министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на переговорах с вице-премьером - министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе, передает Белта.

"У нас активно развиваются контакты на всех уровня, начиная от высшего и заканчивая контактами между министерствами и ведомствами, различными предприятиями. Мы должны и впредь поддерживать высокую динамику контактов", - сказал Владимир Макей.

Министр обратил внимание на развитие торгово-экономического сотрудничества между странами. В январе-июне 2017 года товарооборот Беларуси с Грузией составил 53,3 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016-го увеличился на 28,4 процента. Вместе с тем Владимир Макей констатировал, что странам пока не удалось достичь намеченных целей. "Но мы находимся на пути к этому", - отметил он.

В свою очередь Михаил Джанелидзе выразил убеждение, что страны имеют значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества. "Мы очень рады, что наши двусторонние отношения активно развиваются по всем направлениям, - сказал дипломат. - В политической сфере у нас очень хорошее взаимопонимание и в двустороннем, и в международном форматах. Мы совместно участвуем в "Восточном партнерстве", будем активно работать для того, чтобы находить проекты, которые будут приносить пользу региону".

Отдельно он коснулся взаимодействия в культурной сфере, отметив популярность прошедшего в Минске фестиваля "Тбилисоба". "Мы также будем очень рады поощрять и способствовать проведению в Грузии Дней Беларуси. Это сближает наши народы", - подчеркнул Джанелидзе.