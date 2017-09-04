У студентки увели подаренного Путиным жеребца

2017-09-04 16:22 | www.oxu.az | 1

У студентки из Ставропольского края Глории Колесниковой похитили жеребца, подаренного президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Oxu.Az, об этом девушка сообщила «Российской газете».

«Произошло это, когда мы уехали из дома. Вернувшись, обнаружили загон пустым, а коня внутри не было», — рассказала она.

Колесникова написала заявление в полицию. По ее словам, стоимость вороного черкесского жеребца составляет два миллиона рублей, но продавать его она не собиралась.

О новом питомце студентки сообщалось в январе этого года. Тогда Колесникова рассказала, что весной 2016-го написала в администрацию президента письмо с просьбой подарить ей коня, и спустя некоторое время глава государства поручил исполнить желание девушки. Однако власти края тянули с передачей животного, ссылаясь на отсутствие необходимых условий — нужно было построить сарай.

Чтобы оплатить стройку, Колесниковой пришлось провести лето на заработках в Москве. В ноябре ей все-таки передали жеребца. Ему дали кличку Президент.

С.Б.

