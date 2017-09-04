Двенадцать на одного: Бои без правил в американской тюрьме – ВИДЕО

2017-09-04 16:38 | www.oxu.az | 2

Вспышка гнева 31-летнего заключенного в тюрьме американского штата Иллинойс обернулась настоящим испытанием для надзирателей, трое из которых получили травмы в ходе усмирения буяна, сообщает NBC Chicago. Камера наблюдения зафиксировала схватку Остина Аллена с 12 служителями закона, запись была обнародована офисом шерифа округа Кук.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на kp.ru, охранники с трудом справились с буйным заключенным. Перцовый спрей только раззадорил оказавшегося за решеткой мужчину

Сам инцидент произошел 24 августа, но о том, что же побудило арестованного за домашнее насилие мужчину сцепиться с надзирателями, до сих пор достоверно неизвестно. Первоначально Аллена пытались утихомирить трое охранников, однако вскоре все они оказались на полу, хотя и успели применить перцовый газ. На помощь им подоспели еще девять стражей порядка, которые оттащили коллег в сторону.

Заключенный отдышался, перебросился парой фраз с противниками, после чего вновь ринулся в атаку, невзирая на то, что ему в лицо целились из по меньшей мере трех газовых баллончиков. Очевидно, противостояние с несгибаемым Алленом поднадоело надзирателям, так что они решили взять числом – в какой-то момент поваленного на пол дебошира удерживали сразу 12 человек, причем давалось им это с трудом. В конце концов они смогли надеть на него наручники и отправили в камеру.

Если прежде Аллен мог выйти на свободу под залог в 5 тысяч долларов, то теперь ему предъявлены серьезные обвинения, в частности, в противозаконном применении силы с отягчающими обстоятельствами.

Трое пострадавших охранников после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

С.Б.

